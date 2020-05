ASSE : Wesley Fofana aime bien les Verts mais il préfère le PSG !

true

Dans un entretien à Poteaux Carrés, Wesley Fofana le dit clairement : il préfère le PSG à l’ASSE. Véridique !

C’est une belle interview, teintée d’humour, que Wesley Fofana a accordée au site Poteaux Carrés. Et il y est beaucoup question de Wesley Fofana, mais de son homonyme stéphanois, et non de lui. Vous l’avez compris, c’est l’international tricolore de rugby, qui joue à Clermont, que le site consacré à l’ASSE a contacté. Et ce Fofana là, pour avoir grandi à Paris, est supporter du PSG…

« J’ai une vraie sympathie pour Saint-Etienne, mais le PSG c’est le choix du cœur, a expliqué le rugbyman. J’ai vibré vraiment très jeune pour ce club, je l’ai supporté dans les stades, j’ai vécu des moments forts avec les potes et avec la famille à l’occasion de matches du PSG. C’est sentimental, ça ne bougera jamais. »

Mais le Jaunard avoue qu’il était quand même pour les Verts cet hiver en Coupe de France face au Paris FC, malgré la présence de son copain Jérémy Ménez au PFC. « J’étais plutôt pour les Verts car je n’ai pas du tout d’attaches avec le Paris FC. Dans ma tête, je pensais qu’il n’y avait que Paris quand j’habitais là-bas. Mais après quand la vie t’amène à habiter autre part, tu vois les choses différemment, tu te rends compte que ce n’est pas si mal. Moi je suis un peu devenu Auvergnat. Et le plus proche de chez moi, c’est Saint-Etienne. Moi je suis pour Saint-Etienne sauf quand les Verts jouent contre le PSG ».

Wesley Fofana, le Vert, ne devrait pas trop lui en vouloir pour ça !

