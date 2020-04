ASSE : William Saliba a scotché un ancien Vert !

true

Ancien capitaine de la réserve de l’ASSE, Romain Reynaud, coach de Hauts-Lyonnais a été bluffé par William Saliba quand il a croisé sa route avec Andrézieux, il y a deux ans.

But : Romain, Claude Puel s’appuie sur les jeunes depuis son arrivée à l’ASSE…

Romain REYNAUD : Il a raison. C’est ce qu’il faut. Il va bâtir. Il faut du temps. Là, il pose les premières pierres, les fondations. Il a défini un cadre et il voit ceux qui vont rentrer dedans. C’est un nouveau cycle.

Que pensez-vous de Saliba et Fofana ?

Saliba, la première fois que je l’ai vu, c’était à Andrézieux. Je revenais juste de Belgique. En amical, on en avait pris six ou sept, il avait joué la première mi-temps. Je ne le connaissais pas. Je n’avais jamais entendu son nom. Quand on m’a dit qu’il n’avait que 16 ou 17 ans, j’ai été encore plus bluffé. Il dégageait une telle maturité. Il est tellement facile, tellement au dessus, c’est abusé ! Il a la classe. J’adore ! Comme en plus il paraît que dans la tête, tout est en place, je pense qu’il va aller très haut, jusqu’en équipe de France.

Et Fofana ?

J’aime beaucoup aussi. Il prend du galon. Et j’aime bien aussi le petit Camara au milieu. Il a du volume. Il a encore du déchet mais c’est un très bon joueur. Il y a vraiment une belle génération à l’ASSE, même si je regrette de ne pas voir plus de jeunes de la Loire arriver en pros. Depuis Loïc Perrin, il n’y a eu que Faouzi Ghoulam. Il y a pourtant de très bons joueurs autour de « Sainté ». C’est un vivier.