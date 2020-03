ASSE : Xavier Thuilot ne croit pas en une fin de saison au 30 juin

true

Invité sur « France Bleu Saint-Etienne Loire » lundi soir, Xavier Thuilot (ASSE) a évoqué la fin de saison de Ligue 1 perturbée par l’arrêt imposé pour éviter la propagation du coronavirus. Pour le directeur général des Verts, il est quasiment impossible que le championnat puisse se terminer avant le 30 juin … Même avec le report de l’Euro.

Il faudra être inventif avec les fins de contrat…

« On sait quasiment aujourd’hui que le calendrier recalé ne rentrera pas au 30 juin donc il faut trouver autre chose. Il va falloir qu’on passe des accords qui paraissaient impossibles la semaine dernière », a-t-il expliqué, estimant qu’il faudra envisager des avenants aux contrats des joueurs libres cet été pour aller au terme de cette Ligue 1 : « Des joueurs sont en fin de contrat le 30 juin mais on ne peut plus conclure par rapport à ces contraintes qui étaient des contraintes d’une situation stable depuis cinquante ans. Aujourd’hui la situation est inédite et instable ». Un changement d’ailleurs envisageable puisque la FIFA a annoncé, par le biais d’un communiqué il y a quelques minutes, son ouverture à l’idée de retoucher au statut des joueurs et des transferts.

Il ne se prononce pas sur la saison blanche

Sur le pied de guerre, Xavier Thuilot multiplie les entretiens téléphoniques afin de cadrer au maximum la reprise incertaine du championnat. En revanche, il ne veut toujours pas entendre parler de l’idée d’une « saison blanche » telle qu’évoquée par Jean-Michel Aulas : « Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Derrière les mots, il y a des réalités qui sont complètement différentes. Aujourd’hui, il est impossible de conclure sur ce sujet. Il y a des réunions tous les jours, on ne sait pas encore quelle en sera l’issue. Ce qui est certain, c’est qu’on a comme toutes les entreprises des questions économiques ».