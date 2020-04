ASSE : Yann M’Vila met un tacle à Claude Puel et ses présidents !

true

Le milieu de terrain de l’ASSE Yann M’Vila a évoqué le fonctionnement du club et ses rapports avec son entraîneur, Claude Puel.

Pendant la nuit, Yann M’Vila et Chris Mavinga (Toronto FC), qui se sont connus au Stade Rennais, se sont donnés rendez-vous sur Instagram. L’occasion pour le milieu de terrain de l’AS Saint-Etienne de balancer quelques vérités sur Claude Puel mais aussi ses présidents, Roland Romeyer et Bernard Caiazzo, sans volonté toutefois de polémiquer ou de régler des comptes…

« Claude Puel c’est un bon coach mais peut-être pas avec les bonnes manières, peut-on lire sur peuple-vert.fr, qui a retranscrit ses propos. Il veut que tout le monde aille dans son sens. Il n’est pas proche des joueurs comme on a connu. Et c’est ça qu’on aime. Tu peux marcher à côté de lui sans qu’il te parle. Rien… »

« On a un problème de communication sur le terrain : bouge, change, attention dans ton dos… On y arrive pas. Il y a eu beaucoup de chamboulements. Et puis il y a un président qui va dire « A », un qui va dire « B »… On m’avait prévenu pour Sainté, comment ça se passait ici. Mais c’est un vrai club. Quand tu sors faire tes courses les supporters t’encouragent, ils sont à fond derrière nous. »