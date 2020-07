ASSE : Youssouf compare Abi à une légende du football

true

La performance de l’attaquant stéphanois Charles Abi face à l’OGC Nice lui a valu d’être comparé à Didier Drogba par son coéquipier Zaydou Youssouf.

Hier soir, l’AS Saint-Etienne a remporté son deuxième match amical sur le même score de 4-1. Sauf que cette fois, ce n’était pas face aux amateurs de Rumilly mais face à l’OGC Nice. Lors de cette partie, l’attaquant Charles Abi, toujours à la recherche d’un premier but en Ligue 1, a inscrit un doublé (46e, 56e).

Cela lui a valu une comparaison très flatteuse de la part de son coéquipier Zaydou Youssouf : « Charles Abi > Didier Drogba ». Le Stéphanois supérieur à l’Ivoirien notamment passé par l’OM et Chelsea ? En tout cas, les deux joueurs ont le même profil et le même jeu, mélange de puissance et de finesse.

A ceux qui pensent que la comparaison est osée, nous rappellerons qu’à l’âge d’Abi (20 ans), Drogba venait tout juste de s’engager avec Le Mans, alors en Deuxième division. Et ce n’est qu’à l’âge de 24 ans qu’il a explosé au plus haut niveau, avec Guingamp.