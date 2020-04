ASSE : Youssouf domine Messi et Neymar dans un prestigieux classement

true

Le jeune milieu de l’ASSE Zaydou Youssouf est le deuxième dribbleur le plus efficace d’Europe cette saison.

Depuis quelques semaines, l’AS Saint-Etienne pleure l’absence de Zaydou Youssouf, opéré du genou suite à un problème chronique. Un vide que les Verts ont bien du mal à combler dans l’entrejeu. Pour se convaincre de l’importance qu’avait pris l’ancien Bordelais dans la manière de faire respirer le jeu de l’ASSE : une statistique dévoilée par « Optus Sport ».

Si Neymar est le plus gros dribbleur de Ligue 1 (90 dribbles tentés), il n’est pas le plus efficace. En effet, avec 85,7% de réussite sur au moins dix dribbles tentés cette saison, le « Z » des Verts est tout simplement le joueur de Ligue 1 le plus efficace dans le domaine… Et il est aussi le deuxième meilleur en Europe.

De tous les joueurs des cinq grands championnats, Zaydou Youssouf n’est devancé que par l’attaquant de Sheffield United Billy Sharp (86,7%). Là aussi, il s’agit d’une grosse surprise car même Lionel Messi (FC Barcelone) ne fait pas le poids…