ASSE : Yvan Curkovic pleure la mort de Robert Herbin

Le légendaire gardien de but de l’ASSE, Yvan Curkovic, a tenu à rendre hommage à son ancien entraîneur, Robert Herbin, disparu hier à 81 ans.

Il est sans doute celui qui l’a le mieux connu. A l’ASSE, durant de longues années, lorsque le gardien de but, Yvan Curkovic, était sous les ordres de Robert Herbin. Au même titre que d’anciens partenaires, le légendaire rempart des Verts pleure ce matin la mort du Sphynx. Avec qui il avait partagé tant de choses et autant de souvenirs forts.

Dans les colonnes du Parisien, Curkovic a accepté de revenir sur le personnage Herbin. Des mots forts.

« Je lui rendrai l’hommage qu’il mérite. »

« C’est une immense tristesse. Je l’ai appris vers minuit et je n’ai pas fermé l’œil de la nuit. Tous ces souvenirs que j’avais avec lui me sont revenus. Je n’ai pensé qu’à cela. Il y a tant de choses qui me liaient à Robert Herbin. C’était un homme qui montrait l’exemple. Saint-Etienne lui doit tellement. La réussite des Verts était liée au fameux trio Roger Rocher- Pierre Garonnaire et lui. Maintenant, les trois sont morts et c’est terrible. S’il n’y avait pas eu le confinement, je serais déjà en train de regarder comment prendre l’avion et aller aux obsèques. Là, c’est impossible. Mais je promets que la prochaine fois que je pourrai venir à Saint-Etienne, je lui rendrai l’hommage qu’il mérite. »