FC Nantes, ASSE, LOSC : Gourcuff, Puel et Galtier ont un défi en commun

Une étude montre que le FC Nantes, l’ASSE et le LOSC sont les clubs de L1 qui ont consommé le plus de coachs ces dernières années.

Poteaux Carrés, le site consacré à l’ASSE, reprend un rapport de l’Observatoire du Football (CIES). Celui-ci a classé les clubs qui ont usé le plus d’entraîneurs depuis 2015 et le champion toutes catégories vient de Bolivie où le Club Real Potosi a usé pas moins de 20 entraîneurs depuis 2015. Une véritable prouesse !

Au menu : le bilan de la saison, les belles surprises, les axes d’amélioration, la formation, et ses envies 👇 — FC Nantes (@FCNantes) May 14, 2020

En France, l’ASSE occupe la 3e marche du podium, avec 6 techniciens qui se sont succédé (Christophe Galtier, Oscar Garcia, Julien Sablé, Jean-Louis Gasset, Ghislain Printant et Claude Puel). Le FC Nantes est second avec 7 coachs et le LOSC est en tête avec 8 coachs.De là à faire trembler Christophe Galtier, Christian Glurcuff ou Claude Puel…