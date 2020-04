FC Nantes, ASSE, PSG, LOSC, Girondins : les Ultras s’unissent contre une reprise à huis clos

true

45 groupes de supporters ultras, à l’instar de ceux du PSG, du FC Nantes où de l’ASSE, ont signé un communiqué pour s’opposer à une reprise de la L1 et L2 prématurée et à huis clos.

En cette période de crise sanitaire, de nombreux groupes de supporters ont fait preuve de solidarité et de générosité dans la lutte contre le Covid-19, en multipliant les actions et les dons. Engagés dans cette bataille, 45 groupes représentant environ 75 % du mouvement ultra dont le CUP (Paris), les Green Angels (Saint-Étienne), la Brigade Loire (Nantes), les Ultramarines (Bordeaux), le Roazhon Celtic Kop (Rennes) ou encore les Ultras Boys (Strasbourg), n’imaginent pas un stade sans public, un football réduit « à un programme télévisuel ». « Le football « coûte que coûte » est un football de honte, qui n’aura aucun lendemain. Ce n’est pas envisageable. ll reprendra en temps voulu, quand les conditions sanitaires et sociales seront réunies.», affirment-ils.

Les supporters considèrent notamment les « querelles » des dirigeants « indécentes », déplorant « une incapacité à prendre de la hauteur ». Ils estiment qu’il est « urgent de penser l’avenir ».

Communiqué commun à 45 groupes et entités de supporters. Le football n’est pas un programme TV, il ne se joue pas coûte-que-coûte, à huis-clos, pour les droits TV. Stop à votre football business indécent.

À relayer ! pic.twitter.com/ZIRf8DEhkN — Romain (@RomainGaudin) April 13, 2020

« Ce football se meurt de s’être arraché à ses racines et de n’être pas capable de voir plus loin qu’un exercice budgétaire, qu’une fenêtre de transferts ou qu’un contrat pluriannuel de retransmission télévisuelle, dénoncent les signataires. Si le football professionnel veut restaurer sa grandeur, mais s’il veut surtout se prémunir des aléas économiques, il doit profiter de ce temps de pause et de confinement pour se repenser. Pour mettre fin à cette fuite en avant inflationniste. Cela ne pourra se faire qu’avec une vision à long-terme. Cela ne pourra se faire qu’en recouvrant son indépendance économique par rapport à la dictature de la loterie court-termiste des enchères entre diffuseurs télévisuels. Cela ne pourra se faire qu’en impliquant l’ensemble de ceux qui font le football, en commençant par le lieu où se vit le football : le stade. »

Les signataires

En Ligue 1 : Tribune Nord Amiens, Kop de la Butte Angers, Ultramarines Bordeaux, Celtic Ultras Brest, Ultras Brestois Brest, Lingon’s Boys Dijon, Dogues Virage Est Lill, Brigade Loire Nantes, Gladiators Nîmes, Gruppa Metz, Horda Frenetik Metz, Armata Ultras Montpellier, Collectif Ultras Paris, Roazhon Celtic Kop Rennes, Green Angels Saint-Etienne, Ultrem Reims, Ultra Boys Strasbourg, Fédération des Supporters du RCS Strasbourg, Indians Tolosa Toulouse.

En Ligue 2 : Ultras Auxerre, Malherbe Normandy Kop Caen, Armada Clermont, Ultras Clermont, Kop Banlieue Créteil, Red Kaos Grenoble, Diables Bleus Grenoble, Kop Rouge Guingamp, Barbarians Le Havre, Virage Sud Le Mans, Red Tigers Lens, Merlus Ultras Lorient, Saturday FC Nancy, Drouguis Orléans, Old Clan Paris FC, Ultras Lutetia Paris FC, Tribune Nord Sochaux, Boys 07 Sochaux, Sociochaux Sochaux, Planète Sochaux, Ultras Roisters Valenciennes, Génération Rouge et Blanc Valenciennes.

Et aussi : Collectif Isarien Beauvais, Red Star Fans, Du Passé Je Suis Amoureux Toulon, Fedelissimi Toulon, Old Clan Toulon.