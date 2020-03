Juventus : Blaise Matuidi envoie un message rassurant

false

Positif au Covid 19, Blaise Matuidi, le joueur de la Juventus Turin et de l’équipe de France, a donné de ses nouvelles via les réseaux sociaux.

Blaise Matuidi a été testé positif au coronavirus, a annoncé la Juventus Turin mardi soir. Il s’agit du 2e cas à la Juve après le défenseur italien Daniele Rugani.Dans son communiqué, le club transalpin a précisé que l’ancien joueur de l’ESTAC, de l’ASSE et du PSG était déjà à « l’isolement volontaire à son domicile » depuis le 11 mars, qu’«Il continuera d’être surveillé et de suivre le même régime » et, fort heureusement, qu’« Il va bien et ne ressent aucun symptôme. »

Ce que Matuidi confirme aujourd’hui avec un message sur Twitter. « Je suis positif. Je suis positif, je suis fort, le moral est bon. Je suis positif, nous ressortirons collectivement plus forts de cette épreuve. Merci pour vos messages d’amitié et de soutien. Restons disciplinés et unis. Je suis positif, nous allons le faire », écrit-il.