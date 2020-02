Juventus Turin : Cristiano Ronaldo a sauvé son équipe et sa série hallucinante in extremis

Ce jeudi soir, la Juventus Turin s’est sortie d’un match compliqué sur la pelouse du Milan AC en demi-finale de Coupe d’Italie (1-1). Et cela, elle le doit encore et toujours à sa star portugaise, Cristiano Ronaldo.

Dans les dernières minutes de la rencontre, CR7 a tenté un de ces gestes dont il a le secret. Un ciseau retourné pour tenter de ramener les siens à hauteur. Ce coup-ci, sa frappe n’a pas terminé au fond de la cage adverse… Mais sur le bras de Calabria, le latéral dont la faute a été sanctionnée par la VAR. Une décision qui devrait faire jaser en Italie, le défenseur milanais étant totalement de dos au ballon.

Mais Cristiano Ronaldo n’a pas le temps de s’embarrasser de ces débats et après avoir obtenu ce penalty décisif, le Portugais ne s’est pas fait prier pour le transformer. L’occasion de prolonger sa série tout simplement hallucinante. CR7 a joué 8 matchs en 2020. Pour le moment, il a marqué à chaque fois. Le tout pour un total de 12 buts. Et toutes compétitions confondues, le serial buteur turinois a fait trembler les filets lors des onze derniers matchs. Effarant.

Cristiano Ronaldo a marqué à chacune des rencontres qu’il a disputé en 2020. ?

⚽️⚽️⚽️ vs Cagliari

⚽️ vs Roma

⚽️⚽️ vs Parme

⚽️ vs AS Roma

⚽️ vs Napoli

⚽️⚽️ vs Fiorentina

⚽️ vs Chievo Verone

⚽️ vs AC Milan

12 buts en 8 rencontres. Quel monstre ! ? pic.twitter.com/YEW68pFgqE

— Actu Foot (@ActuFoot_) February 13, 2020