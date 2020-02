MHSC – ASSE (1-0) : les trois regrets à nourrir après la nouvelle défaite des Verts

true

L’ASSE vient de concéder une troisième défaite consécutive en Ligue 1 à Montpellier (0-1) . Et le match laissera de gros regrets aux Verts.

Une efficacité offensive qui éteint tout espoir

Claude Puel, dans son analyse d’après match, essaiera certainement de positiver en retenant le caractère dont son équipe a fait preuve jusqu’au terme du match pour inverser la tendance. Seulement, l’ASSE a souffert d’un mal criant qui ne pardonne pas : son manque d’efficacité offensive. Si Diony n’a pas compté ses efforts, il n’a jamais trouvé le geste juste face au but. Denis Bouanga et Ryad Boudebouz ont eux été bien discrets. Les absences longue durée de Wahbi Khazri et Romain Hamouma se paient déjà très cher.

Un match qui se joue à quelques centimètres

L’ASSE a aujourd’hui un parcours de relégable, et le manque de réussite qui va avec. Les hommes de Claude Puel, menés au score par Montpellier, ont cru tenir le penalty de l’égalisation sur une faute de Sambia sur Bouanga. Mais pour quelques centimètres, la VAR a transformé le penalty en coup franc et même si le défenseur montpelliérain a été expulsé, le 1-1 qui était au bout des doigts des Verts s’est envolé. D’autant plus rageant que les joueurs stéphanois n’ont ensuite jamais réussi à profiter de leur supériorité numérique.

Trauco, une erreur qui se paie cash

Aligné sur le couloir gauche par Claude Puel, Miguel Trauco a encore une fois montré des lacunes que l’ASSE a payé cash. Pourtant, le latéral péruvien affichait une belle activité en première partie de rencontre. Mais son oubli défensif a permis à Sambia de s’engouffrer dans son couloir et distiller un centre décisif pour Delort. Comme Fofana n’a pas été plus inspiré pour devancer le numéro montpelliérain au marquage, l’erreur du Péruvien a eu une conséquence terrible.