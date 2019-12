Nîmes – ASSE (1-2) : Benkhedim, Edmilson, les pousses vertes continuent de fleurir avec Puel !

false

Quoi de mieux qu’un 8e de finale de Coupe de la Ligue en plein mois de décembre à l’issue d’un marathon pour lancer des jeunes ? C’est ce qu’a fait l’entraîneur de l’ASSE, Claude Puel, ce soir à Nîmes (2-1) et il n’a pas eu à le regretter !

On sait que l’AS Saint-Etienne bénéficie d’une super génération depuis que le club a inscrit son nom au palmarès de la Coupe de France en mai dernier. Le phénomène William Saliba avait à peine eu le temps de montrer de quoi il était capable qu’il avait déjà signé à Arsenal avant d’être prêté pour un an dans le Forez. Wesley Fofana en défense et Mahdi Camara au milieu sont également devenus des assidus du onze de départ forézien.

Mais on n’avait pas tout vu. La principale pépite du centre de formation stéphanois, Bilal Benkhedim, n’avait pas encore pointé le bout de son nez. Il faut dire que les meneurs de jeu, comme les attaquants (Arnaud Nordin en est une autre illustration), ont plus de mal à se faire une place au soleil du monde professionnel.

Mais ce soir, à Nîmes, c’était le grand soir pour Benkhedim, titularisé pour la première fois. Idem pour l’attaquant guinéen Edmilson Correia. Et les deux jeunes ont répondu présents. A la 37e, Benkhedim a expédié dans les filets gardois, avec l’aide du poteau droit, une frappe repoussée de Trauco. A la 49e, Edmilson a profité d’une passe en retrait manquée d’un Croco pour doubler la mise avec sang-froid.

Il paraît que Puel veut faire le ménage dans son effectif en janvier. On comprend pourquoi : rien qu’avec les vainqueurs de la Gambardella, il y a de quoi faire une équipe compétitive !