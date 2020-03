OL – ASSE : le fight entre supporters des deux camps fait polémique

true

Hier soir, des ultras de l’ASSE et de l’OL se sont donnés rendez-vous en plein centre-ville de Lyon pour un fight dont les vidéos ont fait le buzz sur les réseaux sociaux. Les Magic Fans, dont trois ont été hospitalisés, ont expliqué que puisque les autorités leurs interdisaient d’assister au derby, ils viendraient dans la capitale des Gaules la veille à partir de 19h. Une façon, pour eux, de montrer la futilité des arrêtés préfectoraux.

Sauf que, on pouvait s’y attendre, les retombées médiatiques de ce fight ont été essentiellement négatives. « Ça se donne rendez vous…. Ça se tape ! Vive le sport, vive le foot…. Quel bordel ! C’est insupportable ! », a écrit le journaliste de beIN Florian Genton sur son compte Twitter. Plus provocateur, comme à l’accoutumée, Pierre Ménès a pour sa part lancé : « Ouin ouin les interdictions de stade. Et là on dit quoi ? Écœurant ».

Lyon – Saint Etienne (Magic fans left lyon right) pic.twitter.com/96rPEZdnaU — Terrace Cult (@TerraceCult) February 29, 2020

Reste à voir quelles suites aura ce fight. A priori, l’Olympique Lyonnais comme l’AS Saint-Etienne ne sauraient être sanctionnés puisque les événements se sont produits loin des stades. Il y a quelques années, un groupe de supporters parisiens avait été contraint à la dissolution après des événements de cette nature.