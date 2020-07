PSG – ASSE (1-0) : la surprise Neyou la joue modeste après sa première convaincante

true

Arrivé dans l’anonymat le plus complet à l’ASSE, Loïc Neyou a surpris son monde lors de la défaite face au PSG en finale de Coupe de France (0-1).

Même si l’ASSE a perdu la finale de la Coupe de France face au PSG, les motifs de satisfaction sont nombreux pour Claude Puel. Outre l’état d’esprit global, quelques performances individuelles sont à souligner, comme Moulin, Fofana, Bouanga… mais aussi Loïc Neyou !

Entré en deuxième période, le milieu de terrain arrivé à la surprise générale en provenance de la réserve de Braga a démontré un talent remarquable. Que ce soit dans la récupération du ballon, ses mouvements ou l’utilisation du cuir (100% de passes réussies), Neyou a réalisé un sans-faute. De quoi laisser penser que les Verts ont réalisé une très belle pioche.

Yvan Neyou Vs Paris Saint-Germain 45 minutes played

27/27 passes

3/3 long balls

1/1 shot on target

4/5 dribbles

1 interception

2 tackles won

Après la rencontre, le milieu stéphanois s’est montré modeste, préférant noter la performance collective en assurant simplement avoir donné 100% de ses capacités à son entrée en jeu.

« On a tenu tête à Paris. On a essayé de donner tout ce que l’on pouvait, de mettre en place ce que le coach nous avait demandé. On a respecté nos principes, et je pense que lorsqu’on est comme ça, on prend du plaisir tout en restant dans le travail. On sait que lorsqu’on est comme ça, c’est toujours mieux et plus difficile pour l’adversaire. J’ai essayé de faire mon maximum pour aider l’équipe. Le coach était globalement satisfait de ce qu’on a fait. On peut être fiers de nous, on n’a pas à rougir, on a fait un match de bonhomme, de guerrier. »