PSG – ASSE (6-1) : Mathieu Debuchy fustige encore l’attitude de Neymar

« Neymar qui tacle, ça parle à toute l’équipe. C’est top ». Si Kylian Mbappé a aimé l’attitude de Neymar lors de PSG – ASSE (6-1), soulignant l’envie et l’altruisme du Brésilien, revenu souriant de ses vacances au Brésil, on ne peut pas dire que les Verts ont trouvé le « Ney » plus sympa en 2020.

Passablement remonté contre la lourdeur du score et impuissant d’avoir dû évoluer dans une équipe réduite à dix, Mathieu Debuchy n’a pas aimé l’attitude chambreuse de Neymar et de certains de ses partenaires.

« Un peu d’arrogance de la part de l’adversaire »

En zone mixte, le latéral droit des Verts avait un message à passer : « Je suis très énervé et agacé personnellement. Mais je ne vais pas polémiquer. Il y a aussi un peu d’arrogance de la part de l’adversaire. Après, quand on est défenseur on ne peut qu’être agacé d’en prendre six… »

Invité à parler des frictions entre son joueur et la star du PSG, Claude Puel n’a d’ailleurs pas souhaité en rajouter : « Je n’ai pas de commentaires à faire là-dessus. Il y a eu quelques duels, il y a eu des fautes mais il n’y a rien de particulier à en dire. Son jeu est fait d’éliminations, de provocations. En face de lui, il y avait un défenseur. Automatiquement, il peut y avoir des frictions. C’est normal ».