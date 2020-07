PSG, ASSE, OL : les finales bien limitées à 5000 personnes, les supporters Verts vont boycotter

true

La tendance récente n’incitait pas à l’optimisme, l’Equipe le confirme aujourd’hui. Les deux finales de Coupe se joueront bien avec une assistance limitée.

Les 24 et 31 juillet, les finales de Coupe de France (PSG – ASSE) et de Coupe de la Ligue (PSG – OL) sonneront bel et bien creux. L’Equipe a confirmé les informations récentes puisque les organisateurs ont été officiellement informés que la jauge de 5000 personnes sera maintenue pour ces deux rencontres.

« S’il y a un assouplissement, la décision qui sera prise prendra effet autour du 20 août pour concerner le redémarrage de la saison en Ligue 1 et de Ligue 2, ainsi que le Tour de France. La finale de la Coupe de France et celle de la Coupe de la Ligue se joueront donc devant 5 000 spectateurs maximum. Les organisateurs ont été prévenus », a confié un proche du président Emmanuel Macron.

Et alors que cette limitation laissait tout de même la porte ouverte à une présence limitée de spectateurs, les supporters de l’ASSE ont tranché. Selon France Bleu, les groupes de supporters Verts ont décidé, en accord avec le club dans le cadre d’une réunion commune mercredi soir, de ne pas faire le déplacement à Paris, refusant donc les quelques 900 places qui avaient été proposées pour assister à la finale de Coupe de France.