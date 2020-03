PSG, ASSE, OM, FC Nantes : Daniel Riolo a une solution pour finir la saison

true

Difficile de savoir quand le foot pourra reprendre ses droits. L’heure est au confinement en France comme dans de nombreux pays européens et rien ne dit que la pause ne durera que jusqu’en avril. De fait, tout le monde y va de ses préconisations, surtout Jean-Michel Aulas qui a évoqué, non sans réactions, l’idée d’une saison blanche, ce qui a notamment fait bondir l’OM.

Sur les ondes de RMC, Daniel Riolo, lui, préfèrerait figer le championnat la 28e journée.« Je ne pense pas que ce soit la solution idéale, mais c’est la moins pire, de tout garder en l’état, estime le journaliste. Je peux aussi entendre l’argument qu’il reste 30 points à jouer et que tu as le droit d’une remontée sur la fin. Ma solution numéro est de prendre le classement en l’état à la 28e journée. Maintenant, si des gens scientifiques avec des calculs me disent que l’on peut pondérer avec autre chose, je ne dis pas que j’approuve, mais je veux bien écouter. Mais si ce n’est pas convaincant, on prend le classement en l’état, et la course est finie. »