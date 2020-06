PSG, OL, ASSE : l’UEFA pourrait tout chambouler pour les finales de Coupe

true

Alors que les finales de Coupe de France (PSG – ASSE) et Coupe de la Ligue (PSG – OL) doivent encore se jouer, le calendrier pourrait changer.

Si la Ligue 1 est officiellement terminée, à moins que les différents recours aboutissent, les finales de Coupe restent encore à jouer. Jusqu’à présent, la LFP et la FFF avaient envisagé les dates du 1er et du 8 août pour que les finales PSG – OL et PSG – ASSE aient lieu. Mais c’était sans compter sur les décisions de l’UEFA.

En effet, l’instance européenne a précisé, par la voix de son président Alexander Ceferin, qu’une date butoir au 3 août était fixée afin de connaître les qualifiés pour les Coupes européennes la saison prochaine.

Amoureux du PSG, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du Paris Saint-Germain, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #PSGhttps://t.co/nrR2yEnAIh pic.twitter.com/oGX5cO9XVV — But! Football Club (@But_FC) 21 février 2019

En conséquence, comme l’explique le Parisien ce dimanche soir, les instances françaises ont décidé de revoir leur copie. La LFP aurait proposé lors de son dernier conseil d’administration que la finale de Coupe de la Ligue PSG – OL se déroule le 25 juillet, et que la finale de Coupe de France entre le PSG et l’ASSE soit fixée au 1er août. Une tendance qui demande évidemment confirmation officielle.