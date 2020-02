SB29 – ASSE (3-2) : Claude Puel ne cache plus son inquiétude !

true

Jusqu’à présent adepte de la méthode Coué, Claude Puel a ce soir fait part de son inquiétude concernant l’avenir de l’ASSE en Ligue 1. L’entraîneur des Verts a été atterré par la première période de son équipe (alors menée 0-3 par Brest) et il aurait poussé un gros coup de gueule dans le vestiaire. Si ses joueurs ont bien réagi après la pause, revenant à 2-3, il n’empêche que la situation (16e à deux points seulement du 18e) est inquiétante…

« On ne va pas se chercher d’excuses. On était absents en première mi-temps. La 2e mi-temps est mieux. Il nous a manqué un peu de jus. C’est le chemin qu’on doit prendre et ne pas accepter cette première mi-temps. Je pense que les joueurs sont conscients de la situation. Mais on doit plus se lâcher. »

« Je suis inquiet. On fait partie des équipes qui vont devoir batailler dans la course au maintien. On doit s’engager plus. J’aimerais qu’on ait plus de certitudes dans notre jeu. Ce n’est pas le cas. C’est pourquoi j’insiste sur l’état d’esprit et le fait qu’on ne doit pas lâcher. »