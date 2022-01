Sale coup pour Lens et Bordeaux avec Guilavogui, Nice attend une signature après Brahimi

Zapping But! Football Club Le duel de la semaine

Galatasaray entre en scène pour Guilavogui

Comme évoqué hier, Bordeaux a fait de Josuha Guilavogui sa priorité. Des contacts ont été noués depuis près d’une semaine avec l’ancien Stéphanois (31 ans), plutôt réceptif au challenge qui lui est proposé. Il reste à convaincre son club, Wolfsburg, de le lâcher. Outre le RC Lens, les Girondins ne sont pas seuls sur le dossier puisque L’Équipe affirme que Galatasaray s’est également manifesté. Son salaire (300 000 euros brut par mois sans les primes) est un autre élément à prendre en compte puisque la masse salariale des Girondins n’est pas extensible.

Ekitike ne veut pas partir cet hiver

Au Stade de Reims, plusieurs départs pourraient s’organiser d’ici à la fin du mercato lundi à minuit. Les noms d’Hornby, Lopy, Koffi et Mbow sont cités par L’Équipe. En fin de contrat en juin, Ghislain Konan et Moussa Doumbia sont également susceptibles de faire l’objet d’une vente afin de rapporter une indemnité de transfert, comme Mathieu Cafaro (Standard). Hugo Ekitike, lui, est censé rester mais Newcastle continue de le suivre et au moins un club anglais du top 8 s’est renseigné sur lui. L’été prochain, s'il continue sur cette lancée, Reims aura des difficultés à résister. Ses dirigeants le valorisent à 30 M€.

Matuidi snobé par Troyes ?

Troyes cherche encore à se renforcer après avoir déjà fait signer le latéral Abdu Conté (23 ans) et attiré, hier, Lebo Mothiba (25 ans) en prêt sans option d’achat. D’après L’Équipe, l’ESTAC aimerait recruter un défenseur et un autre attaquant alors que le milieu serbe Luka Ilic, propriété de Manchester City, doit arriver. Foot Mercato écarte la piste Blaise Matuidi au milieu, le retour de l’ancien Troyen ne faisant pas l’unanimité en interne.

Monaco éconduit pour Minamino

Auteur de 6 buts en 18 apparitions avec Liverpool cette saison toutes compétitions confondues, Takumi Minamino est un attaquant courtisé durant ce mercato hivernal. Selon les informations de Sky Sports, deux clubs sont venus aux renseignements : Leeds et Monaco. Les Reds auraient repoussé leurs approches. Seule une très grosse offre pourrait les convaincre de laisser partir le milieu offensif japonais sous contrat jusqu’en 2024.

Nice attend une signature après Brahimi

Les dernières négociations, plus compliquées que prévu, se tenaient encore hier soir afin de finaliser le transfert pour 7 M€ et des bonus de l’Angevin Billal Brahimi (21 ans, destiné à occuper le couloir droit du 4-4-2 de l’OGC Nice. Si des joueurs peu utilisés comme le milieu Alexis Claude-Maurice peuvent encore être prêtés au rayon des départs, L’Équipe assure que le Gym va maintenant se consacrer à la prolongation de Dante, qui doit être officialisée dans les prochaines semaines. Le contrat du capitaine (38 ans) expire en juin mais son avenir s’inscrit bien sur la Côte. Par ailleurs, Nice Matin glisse que le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps est de plus attentif aux performances d’Amine Gouiri...

Les performances de gouiri sont suivies de très près par le staff de Didier Deschamps (Nice matin) — Fabrice Renzini (@FrRenzini) January 25, 2022