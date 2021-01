OL : sans Mediapro et Canal +, Jean-Michel Aulas garde la foi devant le fiasco des droits TV

L'inquiétude grimpe après le retrait de Canal +. La chaîne a décidé de rendre, à la LFP, le lot 3. Avec la fermeture annoncée de Téléfoot, le football français pourrait bien se trouver devant un écran noir dans les prochaines semaines. Alors, Jean-Michel Aulas monte au front pour rassurer tous les acteurs. Après avoir livré un discours pour flatter Canal +, hier, lors de la présentation de Slimani, le boss des Gones a répondu au micro de BFMTV.

Ce jeudi matin, Aulas a tenu à clamer son optimisme face au fiasco : "On n'a pas un problème structurel de valeurs de droits mais un problème de timing. Canal a toujours été proche du football français. Même quand Mediapro est arrivé avec des offres très supérieures, on n'a pas perdu le contact avec Canal qui a d'ailleurs repris ce lot 3 acheté par beIN. On pourra compter sur Canal au moment où il le faudra. Il y a un momentum à trouver."

Avant de terminer son propos en rendant hommage à Vincent Labrune, président de la LFP : "Labrune, avec la Ligue, y travaille d'arrache-pied. Ne paniquons pas, la valeur intrinsèque des droits existe. Mais c'est vrai qu'à court terme, il y un danger collectif au niveau des clubs." Affaire à suivre, mais le temps presse.