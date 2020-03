Stade de Reims : l’initiative de Caillot sur les salaires des joueurs de L1

true

L’Équipe revient sur les trois scénarios de reprise étudiés par le bureau de la Ligue suite au coronavirus. Les salaires posent aussi question.

Le flou est total. Aujourd’hui, personne ne sait quand la crise sanitaire prendra fin en France. Le confinement, dont la prolongation ne fait plus aucun doute, risque ainsi fort de rallonger la saison du championnat encore plus longtemps.

Lundi, ayant sans doute déjà anticipé une annonce officielle sur ce rallongement évident, la LFP a étudié trois hypothèses de dates de retour à la compétition, qui lui ont été présentées et bonne et due forme. Un groupe de travail doit par ailleurs être constitué, mais ses recommandations dépendront des directives de l’UEFA et devront être approuvées par la Fédération.

L’Équipe ajoute que Jean-Pierre Caillot, président du Stade de Reims, a ensuite suggéré qu’une position commune sur les salaires des joueurs soit prise et qu’une concertation s’engage sur ce sujet avec l’UNFP. Philippe Piat, le président du syndicat des joueurs, a temporisé mais a répété qu’il était prêt à participer à toute discussion sur le sujet. Sur cette question des salaires, le président de l’EA Guingamp, Bertrand Desplat, est allé encore plus loin en proposant que les sommes non versées aux joueurs le soient aux « héros du quotidien », c’est-à-dire au personnel médical. Une proposition qui n’a pas suscité de réactions…