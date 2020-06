Stade de Reims – Mercato : David Guion lorgne un défenseur de l’OL

true

Désireux de se renforcer au mercato sur sa base arrière, l’entraîneur du Stade de Reims David Guion a des vues sur le latéral gauche de l’OL Melvin Bard (19 ans).

L’OL fait de la place. Alors que les Gones viennent de finaliser le transfert définitif de Karl Toko Ekambi, Amine Gouiri pourrait être poussé dehors au mercato. En défense, au-delà du dossier sensible Joachim Andersen, Melvin Bard semble aussi se diriger vers la porte de sortie.

L’Équipe fait savoir que le latéral gauche (19 ans) a émis le souhait de quitter son club formateur, où il regrette de ne pas avoir plus de temps de jeu. « En plus de Reims, toujours à l’affût sur ce dossier, Brest, Lorient et Nice ont exprimé un intérêt à son sujet, peut-on lire dans le quotidien sportif. À l’étranger, son profil plaît à l’Eintracht Francfort qui l’a supervisé à plusieurs reprises avec la réserve (National 2) ou en Youth League cette saison. »

Reims est déjà venu à la charge pour Bard cet hiver

L’international U20 avait fait l’objet d’une proposition du Stade de Reims au cours du dernier mercato hivernal. Les dirigeants de l’OL avaient retenu Bard sans que Rudi Garcia ne lui donne plus de chances par la suite. Pour mémoire, les Gones avaient aussi Hassane Kamara (Reims, 26 ans) dans le viseur en janvier. Un pont pourrait-il se créer entre les deux clubs pour finaliser ces deux dossiers ?