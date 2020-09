Stade de Reims - Mercato : l’OM tente le tout pour le tout pour Touré

L’OM veut recruter un attaquant de pointe et multiplie les pistes au mercato. Dans la liste de ceux qui plaisent à André Villas-Boas figure El Bilal Touré. Sauf que le Stade de Reims n’est pas vendeur, comme Jean-Pierre Caillot l’avait confié à But! il y a une semaine. Pour faire infléchir cette position, RMC Sport avance que l’OM serait prêt à inclure Valère Germain ou Marley Aké dans la balance. Peine perdue : pour le moment, le club champenois n’en démord pas et refuse toutes les approches. Il semblerait donc que Villas-Boas cherche ailleurs son futur avant-centre.