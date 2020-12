Stade de Reims - OGC Nice (0-0) : Pierre Ménès décerne une palme minable aux deux équipes

Il y a des bons 0-0 et tous les autres. Dimanche, le match nul et vierge entre le Stade de Reims et l’OGC Nice à Delaune (0-0) appartient à la seconde catégorie. Foi de Pierre Ménès, qui n’a pas franchement de plaisir en visionnant cette rencontre entre deux équipes de L1 dans le doute cette saison. Pire, il a trouvé un titre ridiculisant à décerner aux deux équipes.

« Probablement le match le plus sordide sur Canal cette saison »

« Que dire du match entre Reims et Nice ? Peut-être qu’il n’y avait rien à voir, au propre comme au figuré avec le brouillard qui est tombé sur le stade, a-t-il ironisé sur son blog. C’est probablement le match le plus sordide qu’on ait vu sur Canal depuis le début de la saison. Quelle que soit l’identité du mec assis sur le banc, le Gym joue toujours avec cinq absents et Reims est toujours incapable de marquer un but. Un match à oublier… »