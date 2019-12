Stade de Reims – OL (1-1) : Guion n’a pas tremblé, Ménès s’interroge

true

David Guion, entraîneur du Stade de Reims, n’a pas été impressionné par l’OL de Rudi Garcia. Les deux équipes ses ont tenues en respect samedi à Delaune (1-1).

L’OL a raté le coche. Après avoir mené 1-0 à Delaune et raté un penalty par l’intermédiaire de Moussa Dembélé, les Gones n’ont finalement pris qu’un point à Reims (1-1). David Guion a fait le bilan d’une rencontre à l’issue de laquelle il estime que ses hommes ne méritait pas de perdre.

« On peut perdre, alors qu’on n’a pas été en difficulté »

« Le partage des points me semble assez équitable. Les Lyonnais ont fait une très bonne entame et c’est tout à fait logique qu’ils mènent au score. On a fini plus fort et on a été justement récompensés, a-t-il expliqué en conférence de presse. En seconde mi-temps, on a des situations très intéressantes mais je n’oublie pas que, sur un coup du sort, si (Predrag) Rajkovic ne sort pas le penalty, on peut perdre, alors qu’on n’a pas été en difficulté. Le nul est logique. On est très content d’avoir 28 points, avec un match de retard, à la trêve. »

Avec ces 28 unités, le Stade de Reims a terminé l’année 2019 au sixième rang de L1. L’OL, de son côté, pointe à six places derrière son hôte. « L’OL boucle cette première moitié de championnat à une 12e place indigne de son statut et de son budget », a résumé Pierre Ménès sur son blog.