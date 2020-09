Stade de Reims, OL : Caillot attaque Aulas de front !

Le mardi 29 septembre 2020 pourrait être un jour à marquer d’une pierre blanche pour le football français. Après la changement de direction à la tête de la LFP, c'est en effet le collège de L1 qui pourrait changer de président.

Jean-Pierre Caillot a décidé de se porter candidat à l'élection... tout comme Jean-Michel Aulas, lui qui est actuellement à la tête du collège. « J'ai décidé de me présenter avec la volonté d'associer le plus grand nombre aux réflexions et décisions, a confié le président du Stade de Reims à L’Équipe. Le collège de L1 doit être force de propositions. »

Depuis la crise du COVID et ses différentes prises de positions, le président de l’OL est contesté au sein du foot français. Caillot, réélu au CA de la Ligue en tant que représentant des clubs de L1, dispose lui de nombreux soutiens. « Il ne devrait pas y avoir d'autres candidats et c'est un match Caillot-Aulas qui se dessine », précise le quotidien sportif. Par ailleurs, AS fait savoir que le Real Madrid a envoyé un mot de félicitations au Stade de Reims pour son grand retour en coupe d’Europe. Caillot, honoré, a été déçu qu’Aulas n’en ait pas fait autant...