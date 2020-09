Stade de Reims - PSG (0-2) : Pierre Ménès et Tuchel taclent Neymar

Le PSG monte en puissance. Après sa troisième victoire d’affilée hier en L1 face au Stade de Reims sur un doublé de Mauro Icardi (2-0), le champion de France poursuit sa remontada au classement et occupe aujourd’hui la 7e place. Au stade Auguste-Delaune, Icardi a marqué les deux buts du PSG sur deux offrandes de Kylian Mbappé mais Neymar n’a pas été en reste dans un rôle hybride de relayeur.

Thomas Tuchel n’a pourtant pas apprécié de le voir se charger des... tâches défensives ! « Sa place sur le terrain ? Il a joué en milieu relayeur alors que je le veux en meneur. Ce n’était pas le plan. Il en a fait trop défensivement, a-t-il fustigé en conférence de presse. Ce qui m’inquiète le plus en fait le concernant, c’est son passage devant la commission de discipline, mercredi. »

« Neymar, il faudrait qu’il se remette à marquer »

Pierre Ménès n’a pas non plus hésité à glisser un petit tacle au crack brésilien du PSG malgré sa brillante prestation d’ensemble en Champagne. « Neymar a fait un grand match et un grand match utile, a-t-il rappelé sur son blog. Maintenant il faudrait qu’il se remette à marquer des buts. Mais bon, il est évident que le PSG entame son lent et inexorable retour vers le sommet du classement. »