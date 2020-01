Stade de Reims : Sousa juge la première d’Oudin aux Girondins

true

Rémi Oudin n’a pas mis longtemps avant de porter le maillot des Girondins de Bordeaux. Transféré dans le courant de la semaine écoulée du Stade de Reims, le milieu offensif de 23 ans a remplacé Aurélien Tchouaméni face à l’OL (38e).

Oudin s’est même créé une belle occasion mais sa frappe n’a pas trompé Anthony Lopes en début de seconde période. Questionné sur la première d’Oudin sous le maillot des Girondins, Paulo Sousa a regretté que ses coéquipiers n’aient pas su le trouver davantage dans sa zone.

« C’est un joueur qui fait de bons appels, il doit s’intégrer »

« C’est un joueur avec une idée du but, très bonne. Il a de bonnes capacités. Au niveau physique, c’est un joueur capable d’avoir le ballon, de presser aussi, de bien communiquer avec les autres. C’est un joueur qui fait de bons appels dans la profondeur. Mais il doit s’intégrer avec ses coéquipiers, a lâché le coach portugais dont les propos sont relayés par Girondins4Ever. Cependant, l’important pour que le ballon arrive à son poste, c’est de construire le premier et le deuxième moment. Là, c’est très important que notre milieu de terrain, et nos ailiers, fassent la différence surtout quand il y a des possibilités de un contre un, pour mieux attaquer et mieux contrôler le match avec le ballon. »