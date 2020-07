Stade de Reims, Stade Rennais – Mercato : le dossier Disasi devient brûlant

true

Sur le départ du Stade de Reims, Axel Disasi (22 ans) devrait décider de son avenir incessamment sous peu. Le Stade Rennais reste à l’affût.

Le Stade Rennais veut recruter un défenseur central au mercato et a encore l’espoir d’attirer Mohammed Salisu (21 ans, Valladolid), qui privilégie la Premier League. L’Équipe assure ce jeudi que Southampton, notamment, aurait proposé un montant plus bas que la clause (12 M€) assorti de diverses options, formule qui ne siérait pas au club espagnol. Le joueur n’étant pas international, son entrée en PL est en outre plus difficile.

Le Stade Rennais reste à l’affût pour Disasi

Parallèlement, le SRFC a tenté Jhon Lucumi (22 ans) et Benoît Badiashile (19 ans) mais la concurrence est intense. Les contours d’un contrat auraient même été tracés avec le Bayer Leverkusen, actif depuis plusieurs mois. Reste au Stade Rennais l’option Axel Disasi (22 ans), qui n’a pas encore pris sa décision mais qui dispose d’un bon de sortie au Stade de Reims. « Les prochains jours seront brûlants, précise le quotidien sportif. Monaco et d’autres clubs (anglais) sont toujours là. Rennes pourra-t-il s’aligner ? Pas sûr. »