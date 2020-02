Stade Rennais, AS Monaco, PSG : le bon, la brute et le truand de la 22e journée de L1

true

Le bon : Raphinha (Stade Rennais)

On aurait pu mettre en avant Pablo Sarabia, Angel Di Maria ou encore Neymar avec le PSG (5-0 face à Montpellier). On aurait pu aussi opter pour Kasper Dolberg, qui, d’un froid réalisme, a mis fin à la belle série de l’OL (2-1 pour Nice). Cependant, on ne pouvait pas évoquer cette 22e journée sans parler de la douce folie qui s’est emparé du derby breton Rennes – Nantes (3-2) vendredi soir. Certes, Raphinha n’a pas réalisé son meilleur match sous les couleurs du Stade Rennais mais, en opportuniste, il s’est offert un doublé inespéré pour retourner un match au scénario incroyable…

14 – Rennes a gagné 14 points après avoir concédé l’ouverture du score en Ligue 1 cette saison, plus que tout autre équipe. Caractère. #SRFCFCN pic.twitter.com/9tTAxHKtrE — OptaJean (@OptaJean) January 31, 2020

La brute : Gelson Martins (AS Monaco)

Sur cette 22e journée de Ligue 1, on a vu beaucoup de cartons rouges mérités (Marçal, Ounas, Bakayoko…) mais la palme de la débilité revient sans conteste au Portugais, coupable d’avoir bousculé l’arbitre de la rencontre Nîmes – ASM après l’exclusion de son partenaire Tiémoué Bakayoko. Conscient de la portée de son geste, l’ancien Colchonero s’est quand même excusé sur Instagram : « Ceux qui me connaissent savent que au long de ma carrière, j’ai toujours eu pour principe le respect pour tout le monde : collègues, adversaires, supporteurs et arbitres, sur le terrain et en dehors du même. Je ne suis pas agressif, je ne l’ai jamais été avec personne. Aujourd’hui, après réflexion, j’estime que je dois m’excuser pour mon attitude irréfléchie et avec le sang chaud. Je m’excuse en particulier auprès de l’arbitre Mikaël Lesage, mais aussi auprès de mes collègues et de nos supporters ». Il risque une lourde suspension.

Le truand : Kylian Mbappé (PSG)

Si Gelson Martins aurait aussi pu postuler dans cette catégorie cette semaine, il s’est fait doubler par le capricieux « Kyky », mécontent d’avoir été remplacé par son coach Thomas Tuchel à la 68e minute de PSG – MHSC. Le Champion du Monde français s’est permis de jouer les « petites frappes » manquant de respect à son entraîneur cherchant à lui expliquer son choix. Une attitude que le technicien allemand avait vraiment du mal à digérer à chaud après la rencontre et qui a mis le feu à Paris en ce début de semaine…