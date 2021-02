Stade Rennais – ASSE (0-2) : Ménès valide un triple réveil chez les Verts et dégomme Stéphan

Zapping But! Football Club Diego Maradona : le monde du football rend hommage à El Pibe de Oro

Sur son blog, Pierre Ménès est revenu sur la victoire de l'ASSE sur la pelouse du Stade Rennais (2-0). Le consultant avait une double lecture du match. Côté stéphanois, il a apprécié le réveil offensif.

« Saint-Etienne s’est remis sur les rails avec une formation où Khazri, Bouanga et Nordin ont été bons, ce qui change tout. Les Verts ont été efficaces devant et solides défensivement, concédant finalement très peu d’occasions », a-t-il noté.

Grenier, Raphinha, Niang... Ménès liste les sales coups de Stéphan

En revanche, Pierre Ménès n'hésite plus à taper sur Julien Stéphan dont les choix l'irritent... Surtout quand il touche à des joueurs qu'il apprécie : « Cela fait pas mal de temps que j’avertis les supporters rennais - et les autres d’ailleurs - du souci de voir un Stéphan plénipotentiaire dans ce club. Trop de choses pas normales se sont passées à Rennes, qui vont de la longue mise à l’écart de Grenier à l’exil forcé de Raphinha en passant par le recrutement raté et le départ de Niang, expédié en Arabie Saoudite à 26 ans alors qu’il aurait pu signer dans un autre club… Quand on cherche à nuire à la carrière d’un joueur, on se prend souvent la porte sur les doigts et c’est ce qui est en train de se passer au Stade Rennais ».