Stade Rennais, ASSE : Holveck partage la vision apocalyptique de Caïazzo

Le nouveau président exécutif du Stade Rennais Nicolas Holveck ne cache plus ses inquiétudes concernant la suite de la saison, impactée par le coronavirus.

Nicolas Holveck est déjà mis à l’épreuve au Stade Rennais. Un premier chaud, celui du directeur sportif ou technique, lui a été confié avec la mission qu’il soit réglé dans les meilleurs délais. « Ce n’est pas le sujet de l’instant, a assuré Holveck dimanche à L’Équipe. Ce poste est très important pour compléter l’organigramme, mais la situation sanitaire fait que l’urgent prend le pas sur l’important. Il n’y a pas d’urgence impérative à ce que l’on choisisse dans la semaine. C’est mis entre parenthèses. On a aussi un actionnaire (la famille Pinault) qui a d’autres préoccupations en ce moment de par ses activités dans le monde. »

La seule priorité du moment au Stade Rennais reste la reprise du championnat, gelé en raison du coronavirus. Face à cette situation inédite de crise, Holveck rejoint Bernard Caïazzo (ASSE) et sa vision apocalyptique à venir sur la santé des clubs français.

« Pour les clubs européens, le pire scénario se produit à l’approche du moment où la trésorerie est au plus bas. Avril et mai, ce sont les mois où les clubs sont les plus fragiles, souffle-t-il dans le quotidien sportif. Quand il n’y a aucune réserve, le moindre caillou peut être catastrophique. Hors, là, c’est une météorite qui nous tombe dessus. On est logés à la même enseigne que les autres. On a un actionnaire fort qui représente plus de garanties par rapport à des établissements de financement si besoin, mais vivre trois mois sans recettes… Ne pas aller au bout de la saison, ce serait 400 à 500 M€ de pertes pour le foot pro français. C’est inenvisageable. »