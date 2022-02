Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Si le Stade Brestois a vécu une semaine un peu folle avec le départ à Lyon de Romain Faivre et l'arrivée de la star algérienne Youcef Belaïli, qui a mis le feu aux réseaux sociaux du club, la formation armoricaine ne sait toujours pas si elle pourra compter sur toutes ses forces vives pour le derby de dimanche (17 heures) face à Rennes. En effet, comme l'a confirmé Michel Der Zakarian en conférence de presse ce vendredi, Youcef Belaïli n'était pas encore qualifié pour ce match même si le club a fait « tout ce qu'il faut pour qu'il soit validé par la Ligue ».

« Si on joue comme face à Nantes... »

Reste qu'avec ou sans Belaïli, Der Zak' – encore très remonté de l'élimination à Nantes en Coupe de France (0-2) – a tenu à passer un vibrant coup de gueule : « Si on joue comme face à Nantes, il n’y a aucune possibilité de ramener des points de Rennes. Est-ce le message que je veux faire passer aux joueurs ? Oui, mais le problème, c’est que c’est toujours moi qui parle. Il faudrait que la direction le fasse aussi, de temps en temps. Je pense que le club manque d’ambitions. Contre Nantes, on n’a pas joué le match, on n’est pas venu pour gagner. La première faute, c’est la mienne ; la deuxième, les joueurs ; la troisième c’est la direction ».

Rennes retrouve ses Canistes pour le choc

Une mise au point nécessaire avant d'aborder un déplacement au Roazhon Park très important pour conditionner la fin de saison. Un match que les Ty-Zefs ne pourront pas aborder à la légère car, en face, Bruno Genesio enregistre deux retours d'envergure dans son onze de départs avec les « canistes » Hamari Traoré et Nayef Aguerd pour muscler sa défense.