Stade Rennais - FC Nantes : la LFP envoie un mauvais signal aux Canaris avant le derby

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

L’information est tombée en début de semaine : la LFP a choisi de nommer l’expérimenté Ruddy Buquet (46 ans), 295 matchs de L1 au compteur, pour diriger l’affiche de la 7ème journée entre Rennes et Nantes dimanche soir. Un choix qui ne laisse pas que de bons souvenirs aux Canaris même si le Picard avait été plutôt bon lors de FCN – OM (4ème journée) qu’il avait dirigé cette saison, excluant logiquement le jeune Bastien Meupiyou mais restant très juste dans ses choix après ça.

Buquet chat noir des Canaris contre Rennes !

En effet, Ruddy Buquet n’en est pas à son premier derby breton entre le Stade Rennais et le FC Nantes… et à chaque fois qu’il a été au sifflet, ça s’est soldé par une victoire des Rouge et Noir. Ce cas de figure s’est présenté trois fois : le 6 mars 2016 au Roazhon Park (4-1 pour Rennes avec un festival d’Ousmane Dembélé), le 25 novembre 2017 encore à Rennes (2-1) et le 13 janvier 2019 à la Beaujoire (0-1).

Sous Ruddy Buquet, le Stade Rennais n’a d’ailleurs perdu qu’un seul derby breton tous adversaires confondus (pour 4 victoires et 1 nul). Sous sa direction, Nantes n’a remporté qu’un seul de ses derbys (pour 2 nuls et 3 défaites). Pas l’arbitre idéal pour casser la mauvaise dynamique en Ille-et-Vilaine où Nantes ne s’est imposé que dix fois en 42 déplacements…

Podcast Men's Up Life