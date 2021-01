Stade Rennais, FC Nantes : quand Camavinga chatouille Lafont

À 18 ans, 2 mois et 7 jours, soit un âge où beaucoup de joueurs effectuent seulement leurs premiers pas chez les professionnels, Eduardo Camavinga, lui, a atteint le cap des 50 matches en Ligue 1. Cela s'est produit dimanche après-midi au stade Francis Le Blé, où le jeune international était titulaire.

Auteur d'une belle prestation, le milieu du Stade Rennais a engrangé sa 26e victoires (pour 14 nuls et 10 défaites). Seul petit bémol : il n'a pas réussi à enrichir un bilan statistique qui fait état de 2 petits buts et 3 passes décisives.

De cette 50e victorieuse, on retiendra tout de même cette statistique : le Rennais (18 ans et 68 jours) est devenu le troisième joueur le plus jeune de l'histoire du championnat de France à atteindra la barre des 50 rencontres en L1 après Basile Boli (17 ans et 305 jours) et Alban Lafont (18 ans et 27 jours, avec Toulouse dans les années 2010). Depuis, le gardien a fait du chemin au FC Nantes mais, à l'inverse de Camavinga, il n'a pas été convoqué en équipe de France A.