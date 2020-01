Stade Rennais – FC Nantes : un consultant compte les points avant le derby

true

Avant d’en découdre sur le terrain à l’occasion du derby breton vendredi, le Stade Rennais et le FC Nantes nourrissent les comparatifs.

Ce vendredi (20h30), le Stade Rennais reçoit le FC Nantes pour le très attendu derby breton au Roazhon Park. Forcément, alors que les deux équipes jouent les premiers rôles en Ligue 1, la tentation de la comparaison est grande entre « Rouge et Noir » et Canaris. Dans son édition de la semaine, « France Football » s’est donc attelé à un comparatif.

S’il en ressort que Rennes – Nantes se conclut cette saison sur un match nul, l’hebdomadaire a disserté sur les points forts des uns et des autres. Le Stade Rennais et le FCN sont à égalité en ce qui concerne l’utilisation du 4-4-2, la manière de défendre, le soutien populaire ou l’interventionnisme de leur président respectif, il n’en est pas de même concernant la formation et la qualité du Mercato.

Rennes meilleur formateur, Nantes meilleur recruteur

Invitant divers experts à s’exprimer, « FF » donne le point à Rennes pour la qualité de la formation. « En termes de formation, Rennes a des résultats plus probants et vend ses joueurs plus cher », assène notamment le consultant Bruno Cheyrou, qui a porté les deux maillots.

En revanche, concernant le match des recrutements estivaux, le FC Nantes gagne la bataille. En effet, alors que seules quatre recrues estivales sont aujourd’hui titulaires (Morel, Raphinha, Mendy, Maouassa) en Bretagne (contre six départs majeurs), Nantes se retrouve valorisé pour n’avoir commis que peu d’erreurs à l’été 2019 et surtout avoir su remplacer efficacement Valentin Rongier.

Bruno Cheyrou salue d’ailleurs le travail réalisé : « On ne remplace pas comme cela un joueur comme lui mais, avec Touré qui fait office de taulier, l’émergence de Louza, et une recrue avec beaucoup d’expérience comme Mehdi Abeid, son absence ne se fait pas sentir ». Pour le prochain match entre les deux frères ennemis, il faudra attendre vendredi soir…