Stade Rennais, Girondins, RC Strasbourg : les compos des matches de 15h

Stade Rennais : Alemdar - Traoré, Omari, Aguerd, Meling - Santamaria, Tait, Majer, Bourigeaud - Terrier, Guirassy.

Girondins : Costil – Gregersen, Marcelo, Ahmedhodzic, Mensah – Guilavogui (c), Ignatenko, Fransérgio – Elis, Mara, Hwang.

RC Strasbourg :

Notre Sponsor Régional @Numerize vous présente le 𝐨𝐧𝐳𝐞 𝐝𝐞 𝐝𝐞́𝐩𝐚𝐫𝐭 du Racing face au @FCLorient !



Suivez le match en direct commenté ici

Pour résumer Quatre matches comptant pour la 29e journée de Ligue 1 ont lieu cet après-midi à partir de 15 heures sur les vertes pelouses de France. Voici les équipes de départ du RC Strasbourg, du Stade Rennais et des Girondins de Bordeaux :

Bastien Aubert

Rédacteur