Stade Rennais – Girondins (0-1) : Stéphan est inquiet, Gasset espère un « acte fondateur »

A l'issue de la défaite de son Stade Rennais face aux Girondins (0-1), c'est un Julien Stéphan agacé qui a fait face aux médias. « Ils ont eu une demie occasion et ça a suffi. On perd 5 duels consécutifs sur l’action. On est tombé contre un bloc adverse bien regroupé comme souvent quand les équipes viennent ici », a-t-il déploré. Concernant le visage de son équipe, le coach rennais se dit « un peu inquiet » mais « pas abattu non plus » : « Il faut de la force pour trouver des solutions. Il faut être lucide, objectif : c’est insuffisant ».

Gasset a apprécié l'état d'esprit … et Ben Arfa

A l'inverse, côté Bordelais, Jean-Louis Gasset était plutôt heureux. Heureux de la cohésion de son équipe : « Je ne suis pas surpris par cet état d’esprit là mais il ne faut pas qu’il y ait de grain de sable dans la machine, sinon ça peut devenir compliqué. En tout cas, ça peut être un acte fondateur dans notre saison », a-t-il glissé, content d'avoir vu Hatem Ben Arfa, héros du match, aller jusqu'à travailler défensivement pour tenir le score : « Il avait vraiment envie de gagner », a noté l'entraîneur Bordelais.

Enfin, concernant la sortie sur blessure de Samuel Kalu, le coach aquitain s'est voulu rassurant, parlant simplement d'une raideur aux ischio-jambiers. « J'espère que ce sera bénin », a-t-il conclu. Pour rappel, Samuel Kalu revient d'une blessure qui l'a éloigné des terrains plusieurs semaines...