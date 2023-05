Stade Rennais : les 4 enseignements de la balade à Ajaccio

Zapping But! Football Club Cristiano Ronaldo : Les chiffres records

Rennes reste à l’affût derrière Lille La victoire du LOSC sur l’OM a été froidement accueillie en Bretagne hier soir. Et pour cause : si le Stade Rennais peut toujours espérer l’Europe, il devait gagner au minimum 2 matchs sur 3 pour y croire à fond. Ce dimanche, la moitié du chemin a été accomplie mais pas sûr que cela soit suffisant pour finir dans le Top 5. Doku intenable en Corse puis préservé Inspiré dans ses prises de balle et buteur après un démarrage éclair en première période, Jérémy Doku était intenable avant de subir les foudres de ses adversaires. Coup sur coup, l’ailier belge a été séché de manière illicite par Mickaël Alphonse, expulsé (63e). Doku a été remplacé par précaution.

Un match plié à la mi-temps

Cette saison, rares sont été les matches pliés par le Stade Rennais à la mi-temps. A Ajaccio, ce fut le cas puisque le score était de 4-0 à la pause. Baptiste Santamaria (14e), Jérémy Doku (37e) et un doublé d’Amine Gouiri (31e, 40e) ont participé à une fête à sens unique. L’ancien Niçois a inscrit son 14e but de la saison en seconde période (71e), avant de sortir.

Rien de très grave pour Theate

Annoncé titulaire, Arthur Theate était finalement absent au profit de Joe Rodon. Et pour cause : le défenseur central du SRFC a eu une gêne au mollet hier à l’entraînement. Selon France Bleu Armorique, l’intéressé s’est testé ce matin et était trop juste pour démarrer. Ça devrait aller pour les deux dernières journées.

🗞️ La une du journal L'Équipe du dimanche 21 mai 2023



Lire l'édition : https://t.co/ekGN6d8zJa pic.twitter.com/Zq8krRctN3 — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 21, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer En déplacement à Ajaccio et mis sous pression par la victoire du LOSC contre l’OM (2-1), le Stade Rennais n’a pas manqué l’occasion de s’imposer en soignant son goal-average pour rester au contact des Dogues. Voici l’analyse du match.



Bastien Aubert

Rédacteur