Stade Rennais - LOSC (0-1) : Pierre Ménès taille un crack rennais en pièces

La marche était trop haute pour le Stade Rennais. Opposés au toujours solide LOSC, les hommes de Julien Stéphan se sont inclinés hier à domicile sur un but de Jonathan David (0-1) et laissent filer les Dogues dans la course au titre. Pierre Ménès a décrypté le choc de la 21e journée de L1 en étant dur avec Romain Salin mais aussi et surtout Jérémy Doku (18 ans).

Doku clairement surpayé par Rennes, selon Ménès

« Lille l’a emporté grâce à un but de David sur lequel Salin n’est pas sensationnel, ni sur sa sortie aérienne, ni sur sa reprise d’appuis, a-t-il analysé sur son blog. Les Bretons ont eu une possession de balle importante - la moindre des choses avec Nzonzi-Camavinga-Grenier - mais en alignant une attaque comprenant Doku - qui a des qualités individuelles mais a trop souvent le nez dans le guidon et a clairement été surpayé - Terrier qui est toujours aussi pâle et Truffert qui est un défenseur, c’était impossible de marquer. »

« Le LOSC n’a pourtant pas fait un match ébouriffant »

Du côté du LOSC, Ménès se veut pragmatique. « Le LOSC n’a pourtant pas fait un match ébouriffant, on sentait que les joueurs de Galtier se méfiaient de Rennes, a-t-il ajouté. Mais les Nordistes suivent le rythme du PSG et, alors qu’ils ne sont pas dans une période faste, continuent à engranger des points, ce qui est bon signe pour leur fin de championnat. »