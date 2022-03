Stade Rennais, LOSC, AS Monaco : ils sont dans l’équipe type, le SRFC fait un carton !

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

6. C’est le nombre de joueurs du Stade Rennais présents dans l’équipe type de la 29e journée de Ligue 1 après le récital contre le FC Metz hier (6-1) : Hamari Traoré, Birger Meling, Sehrou Guirassy, Flavien Tait, Benjamin Bourigeaud et Martin Terrier. Bruno Genesio occupe également le banc de touche !

L’AS Monaco réussit malgré tout à tirer son épingle du jeu après sa démonstration de force contre le PSG à Louis II (3-0). Axel Disasi, Youssouf Fofana, passeur décisif, et Wissam Ben Yedder, double buteur, sont présents.

Enfin, on notera la présence de José Fonte, qui a bien cadenassé les attaquants du FC Nantes samedi à la Beaujoire avec le LOSC (victoire 1-0) et celle de Jonas Omlin, qui a réalisé des prouesses dans les cages du Montpellier HSC hier à Bordeaux (2-0).

Ça fait plaisir à voir autant de Rennais dans l'équipe type 🔴⚫🔴⚫🔴⚫👏👏👏👏👏👏👏 pic.twitter.com/DvRTwtxOOq — RENOU Cynthia (@cygie35) March 21, 2022

Pour résumer Ce lundi matin, il est déjà temps de se pencher sur l’équipe type de la 29e journée de Ligue 1 imaginée par le quotidien L’Équipe. Le Stade Rennais fait main basse sur ce onze prestigieux mais l'AS Monaco brille également.

Bastien Aubert

Rédacteur