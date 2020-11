Stade Rennais, LOSC, OL, Stade de Reims : ils sont dans l’équipe type de la 9e journée de L1

Le choc de la 9e journée de L1 entre le LOSC et l’OL a tenu toutes ses promesses (1-1). Malgré l’expulsion précoce de Marcelo, les deux équipes se sont rendues coup pour coup et réussissent à placer deux de leurs héros dans cette équipe type : Anthony Lopes et Jonathan Bamba. Le gardien des Gones a effectué 5 arrêts décisifs, quand l’attaquant des Dogues a marqué un but et frappé cinq fois avec 87% de passes réussies dans le camp lyonnais.

Fais s'affirme enfin à Reims

Samedi, Damien Da Silva avait lui aussi fait trembler les filets lors du succès précieux contre le Stade Brestois au Roazhon Park (2-1). En plus de sa réalisation, le stoppeur du SRFC avait récupéré 5 ballons et affiché un total impressionnant de 113 passes réussies !À ses côtés, on retrouve Wout Faes. Le remplaçant naturel d’Axel Disasi a réussi un match plein contre le RC Strasbourg et prend peu à peu ses marques au Stade de Reims. Le défenseur central belge a marqué un but et remporté 100% de ses duels.