Stade Rennais, LOSC, RC Lens : Maurice envoie un message salé pour Laborde et Fofana

Florian Maurice avait des choses à dire hier au sujet de la dernière ligne droite du mercato estival. Le directeur sportif du Stade Rennais a notamment évoqué le possible départ de Gaêtan Laborde, pisté par le LOSC.

« Aujourd’hui, on construit une équipe pour être performant sur tous les tableaux : championnat, coupe de France, coupe d’Europe, a-t-il commenté. Le groupe sera composé de joueurs qui ont la capacité à être chez nous, être investis chez nous, performants chez nous. Je ne vais pas m’étaler et commenter ce qu’il va se passer individuellement pour chaque joueur. On fera un point à la fin du mercato. »

Lancé sur la rumeur d’un éventuel intérêt pour le Lensois Seko Fofana, Maurice a là aussi été direct : « Je n’ai pas son numéro de téléphone et je pense qu’on fera un point à la fin. On a encore 15 jours de travail, il y a encore beaucoup de choses à faire. »