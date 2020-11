Stade Rennais : M’Baye Niang prochaine victime des Girondins ?

La marche était trop haute. Coup sur coup, le Stade Rennais vient de comprendre ce qui lui manquait encore pour évoluer au très haut niveau. Battus successivement par Chelsea et le PSG, sur le même score (0-3), les hommes de Julien Stéphan auront toute la période de la trêve internationale pour réfléchir à la manière d'appréhender ces rencontres au sommet par la suite.



« Notre pressing a été mal organisé. On n'avait l'intention de les presser, pas de les laisser jouer, a résumé Damien Da Silva au sortir du Parc des Princes samedi soir. Malheureusement, ils s'en sont bien sortis et ils nous ont fait beaucoup courir. Ils marquent sur une erreur de relance qui nous fait mal. Ça nous coupe dans notre élan. Il faut savoir des fois jouer un peu plus long, on ne l'a pas assez fait en début de match et on s'est mis en danger tout seul. Je pense qu'il nous manque cet instinct de tueur. »

Niang relancé contre les Girondins ?

Cet instinct de tueur, M’Baye Niang l’incarnait à merveille avant d’être écarté par Stéphan au profit de Sehrou Guirassy cette saison. De retour en forme aux entraînements, l’attaquant sénégalais pourrait-il être relancé en première ligne à la reprise de la L1 contre les Girondins de Bordeaux le vendredi 20 novembre ? L’hypothèse pourrait émerger afin de relancer une équipe du SRFC qui tire la langue.