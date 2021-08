Stade Rennais – Mercato : après l'OM, Rennes débarque sur un recalé de l'ASSE !

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

En quête d'un attaquant pour conclure en beauté son Mercato et remplacer Dario Benedetto, l'OM lance de nombreux hameçons. Comme révélé il y a quelques jours par Sky Sports, Pablo Longoria s'intéresse notamment à un recalé de Claude Puel (à Nice) et de l'ASSE qui a bien roulé sa bosse en Angleterre : Neal Maupay (Brighton, 25 ans). Reste que Marseille n'a pas spécialement les moyens de s'offrir le jeune buteur franco-argentin, titulaire en Premier League chez les Seagulls et acheté pour 25 M€ il y a deux saisons.

Mais l'OM n'est pas le seul à envisager la venue de Neal Maupay d'ici au 31 août. En effet, Canal+ affirme que l'ambitieux Stade Rennais est également sur les rangs pour accueillir l'avant-centre de Brighton. Rappelons que les Bretons – qui ont déjà réalisé de lourdes dépenses depuis le début du Mercato – s'attendent à réaliser une grosse vente avec Eduardo Camavinga pour financer la venue d'un buteur. Ouest-France a également évoqué le nom de Gaëtan Laborde (Montpellier).