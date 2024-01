Stade Rennais - Mercato : bonne nouvelle pour l'OL et Matic, Maurice a ciblé son remplaçant

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Le feuilleton Nemanja Matic va animer le mois de janvier du Stade Rennais. Le directeur sportif, Florian Maurice, avait déjà du travail pour redonner du peps à une équipe ayant raté dans les grandes largeurs sa première moitié de saison, le voilà contraint de se chercher un nouveau milieu défensif. Car le Serbe de 35 ans est déterminé à rejoindre l'OL, lui qui a déjà vidé son casier à la Piverdière et qui menace de prendre sa retraite si le SRFC ne le transfère pas.

Brest ne compte pas vendre Lees-Melou mais...

Bonne nouvelle pour Matic et l'OL : selon L'Equipe, Florian Maurice travaille sur le recrutement d'un remplaçant ! Sa piste prioritaire mène à l'autre bout de la Bretagne, au Stade Brestois, et plus particulièrement à Pierre Lees-Melou (30 ans). Auteur d'une excellente première partie de saison qui a permis au SB29 de s'inviter dans les places européennes, l'ancien Niçois est coté à 7 M€. Mais L'Equipe prévient que la direction brestoise n'a aucune intention de le vendre et se montrera donc dure en affaires...

