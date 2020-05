Stade Rennais – Mercato : Hamari Traoré rêve du PSG

true

Pisté par le PSG en vue du mercato estival, Hamari Traoré (28 ans) se sent bien au Stade Rennais mais doit reconnaître que le club de la capitale le fait rêver.

Hamari Traoré (28 ans) se voit pleinement récompensé de sa belle saison passée. Le latéral droit du Stade Rennais a été un maillon solide sur lequel Julien Stéphan a pu s’appuyer pour mener le club breton en Q3 de la Ligue des champions. Ce n’est pas une mince affaire, surtout à un poste qui est très recherché en France.

Le PSG le sait plutôt bien puisqu’il semble incapable d’y fixer un joueur sur le long terme depuis plusieurs saisons. C’est donc presque logiquement que le champion de France s’est penché sur le profil de Traoré. Et l’intéressé n’est pas insensible à l’intérêt parisien.

« Bien sûr que Paris fait rêver »

« Pour l’instant, je le laisse voir avec mon agent (Bakari Sanogo). On verra ce qu’il propose. On verra aussi les autres offres. J’aurai ce que je mérite. On verra donc ce que je mérite, explique Traoré dans les colonnes de L’Équipe. Savoir que Paris me suit ? Ça veut dire que ce que j’ai réussi n’est pas passé inaperçu. Je suis dans une situation où je dois réfléchir à tous les aspects. Avec mon agent, on a toujours procédé de la sorte. Bien sûr que Paris fait rêver. C’est un grand club. Et si un tel club s’intéresse à vous, ça signifie que vous avez fait du bon travail. »