L’OM n’est pas dupe. Avec l’enchaînement des matches, André Villas-Boas s’est rendu compte qu’Hiroki Sakai avait du mal à tenir la distance et a demandé à Pablo Longoria de recruter un latéral droit de complément. Peu avant les fêtes, la piste Bryan Reynolds a été éventée à la surprise générale puisque le défenseur américain évolue au Dallas FC et est déjà suivi par la Juventus Turin et l’AS Rome.

L'OM prie pour que la Roma opte pour Soppy

Sous l'impulsion de la famille Friedkin, la Louve aurait même proposé 7,5 millions d'euros pour s'attacher les services du latéral droit international. Sky Italia précise que les discussions se poursuivent avec son club et qu'aucun accord n'a pour l'instant été trouvé. Pour mettre un petit coup de pression, le club italien continue donc de creuser d’autres pistes. Hier, La Gazzetta dello Sport assurait que Brandon Soppy (18 ans) fait partie de cette short-list avec Frimpong (Celtic) et Omeragic (Zurich). L’OM devrait donc espérer que la Roma pousse pour le défenseur du Stade Rennais afin de lâcher le dossier Reynolds.